Começam as aulas na Rede Municipal de Ensino

As instituições educacionais de Goiânia realizam a partir desta quinta-feira, 21 de janeiro, a acolhida aos alunos novatos e veteranos. O início das aulas, ainda de forma remota, devido à pandemia da Covid-19 foi organizado em cada modalidade de ensino, conforme as orientações da Secretaria Municipal de Educação (SME) e a realidade das comunidades.

Na Educação Infantil, a primeira reunião virtual realizada com as famílias terá como foco a apresentação da equipe gestora e pedagógica da instituição, boas vindas às famílias e crianças e esclarecimentos sobre o ensino não presencial nesse início de ano letivo. Além disso, haverá espaço para os pais falarem de suas expectativas em relação ao trabalho pedagógico e esclarecer dúvidas.

De acordo com Leiane Borges, diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Brisas da Mata, a criança deve ser a essência de todo o processo educativo. “A democracia e a participação da comunidade educacional devem ser efetivas ao longo da gestão. E para dar início às nossas ações, estamos promovendo encontros virtuais com as famílias, servidores e crianças com intuito de realizar o acolhimento nesse momento tão difícil de pandemia”, destaca.

No Ensino Fundamental e Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja), a proposta é que as escolas contemplem as particularidades de cada comunidade. A Escola Municipal de Tempo Integral Presidente Dutra, no Setor Leste Universitário, escolheu o aplicativo Google Meet para iniciar o ano letivo com os pais. As reuniões das turmas de primeiro ao quinto ano, foram agendadas para essa quinta e sexta-feira, 21 e 22.

Já os servidores das escolas municipais Alonso Dias Pinheiro e Agripina Teixeira Magalhães escolheram dar as boas vindas de forma diferente aos educandos do ensino noturno, a EAJA. “Seguindo todas as medidas de segurança contra a Covid-19, os alunos comparecerão às escolas e serão acolhidos presencialmente pelo grupo gestor e virtualmente pelos professores. Será um diálogo com a apresentação da proposta pedagógica para esse início de ao”, conta a diretora Nair Pereira Santos Chagas, da Escola Municipal Alonso Dias Pinheiro.