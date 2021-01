IPVA parcelado para veículos placa final 1 vence dia 28 próximo

Com datas de vencimentos estabelecidas para vigência em 2021, a Secretaria de Estado da Economia de Goiás, por meio da Gerência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), informa aos proprietários de veículo placa final 1, que dia 28/1, próximo vence o prazo para pagar a cota inicial parcelada do imposto.

Já a segunda parcela do IPVA para estes carros vence dia 25/2, e a terceira ou cota única, tem o dia 25/3 como data limite para quitar o tributo conforme prevê o calendário.

O IPVA em Goiás pode ser pago em três parcelas ou à vista, sendo que a última deve ser quitada juntamente com a taxa de Licenciamento Anual. Este ano não haverá cobrança da taxa do DPVAT, conforme decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão vinculado ao Ministério da Economia. A entrega de boleto em domicílio foi cancelada. A partir de agora o documento pode ser emitido pela internet nos sites da Economia e do Detran (Departamento de Trânsito do Estado).

Descontos

O Estado de Goiás concede descontos de 50% no IPVA para modelos populares (carro 1.0 e motocicletas até 125 cilindradas) desde que o proprietário esteja em dia com o pagamento do tributo e não tenha cometido infração de trânsito no ano anterior. Também há desconto variando de 5% a 10% para quem inscrever o CPF nas compras de varejo no Estado e participar do programa Nota Fiscal Goiana.

Também há isenções no pagamento do tributo para deficientes físico, mental, visual e autista concedidas por leis estaduais. No ano passado, foram concedidos 13.662 benefícios para Pessoa Com Deficiência (PCD) em Goiás.

Saiba mais

-Este ano, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), em Goiás, registrou redução média de 3,78% em comparação ao período anterior.

-A tabela usada para calcular o imposto em vigência foi elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e foi divulgada em dezembro passado, conforme Instrução Normativa assinada pelo subsecretário da Recita Estadual, auditor fiscal Aubirlan Vitoi

-A tabela traz também o calendário completo de pagamento do imposto para o exercício fiscal de 2021.

-Atualmente existem no Estado 2,3 milhões de veículos tributáveis.

-Os veículos novos não pagam o IPVA no ano de sua aquisição quando comprados em estabelecimento revendedor localizado no Estado de Goiás.