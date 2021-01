Prefeito anuncia retomada de obras de Cmeis

Mais duas unidades de ensino infantil de Goiânia terão suas obras retomadas nos próximos dias. Trata-se dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) localizados nos setores Solar Ville (região Oeste) e Bairro Floresta (região Noroeste). As duas unidades vão garantir que 434 crianças com idade de 6 meses a 5 anos e 11 meses tenham acesso a uma educação de excelência.

A determinação pelo retorno dos trabalhos foi dada aos auxiliares da administração municipal pelo prefeito Rogério Cruz, em vistoria aos dois canteiros de obras na manhã desta quinta-feira (21/1). Com relação ao Cmei do Bairro Floresta, primeira unidade vistoriada, a obra foi iniciada há 6 anos, houve paralisação por conta da falência da empresa, o que necessitou fazer nova licitação. Porém, a obra está parada há cerca de dois meses.

“Já determinamos que a empresa seja convocada para continuação do serviço”, afirmou o prefeito Rogério Cruz aos moradores da região, acrescentando que caso isso não ocorra, a segunda colocada será chamada para concluir os trabalhos na unidade, que tem previsão de atender 184 crianças da educação infantil. “A notificação ocorrerá nos próximos dias, quando a empresa terá 15 dias para retomar o trabalho”, citou.

No caso do Cmei Solar Ville, que terá capacidade para atender até 250 crianças, a empresa que assumiu a obra em 2016 desistiu de prestar os serviços. Depois de uma nova licitação e assinatura de ordem de serviço, outra empresa assumiu os trabalhos e a liberação ocorreu por decisão do prefeito Rogério Cruz, em 7 de janeiro, para reinício. “Estamos empenhados para que a obra desse importante Cmei retome imediatamente, além de outros benefícios para o setor, como equipamentos de lazer e melhorias na infraestrutura”, sublinhou.

Como é o caso de cerca de oito ruas do Solar Ville que necessitam de adequações no asfalto. “Enquanto realizamos os trâmites necessários para realização dos trabalhos, essas ruas vão receber intervenções pontuais até que a licitação seja preparada para a pavimentação definitiva das vias”, contou o chefe do Executivo Municipal. Também na visita, Rogério solicitou serviços de limpeza no setor, que, segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), vão ocorrer ainda nesta semana.