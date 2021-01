Transporte coletivo terá reforço de frota para ENEM

O transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia vai operar neste domingo (24/1) com reforço da frota para atender aos estudantes que farão as provas da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) decidiu manter o planejamento operacional da 1ª fase das provas após avaliar que a operação atendeu à demanda. No domingo, o reforço será de 29 ônibus distribuídos em terminais da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), com 2.534 viagens.

A gerente Técnica da CMTC, Flávia Xavier, explica que a programação especial ocorrerá das 8h30 até 13h30 e também no retorno para casa, das 16h30 às 21h.

Confira o reforço de frota em terminais da RMTC

Frota Extra: Região Sul

Terminal Frota (ônibus)

Maranata 01

Garavelo 02

Veiga Jardim 02

Cruzeiro 01

Bandeiras 02

Isidória 02

Araguaia 01

Praça A 01

Bíblia 02

TOTAL 14

Frota Extra: Região Oeste

Terminal Frota (ônibus)

Vera Cruz 01

PA Curitiba 01

Padre Pelágio 02

Dergo 01

Recanto do Bosque 01

TOTAL 06

Frota Extra: Região Leste

Terminal Frota (ônibus)

Novo Mundo 01

Praça da Bíblia 01

PC Campus 01

TOTAL 03

Frota Extra: Metrobus

Terminal Frota (ônibus)

Trindade 01

Goianira 01

Padre Pelágio 02

Novo Mundo 01

Senador Canedo 01

TOTAL 06