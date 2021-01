SMS vacina mais de 22 mil trabalhadores da Saúde até a próxima terça-feira

Mais de 8,7 mil trabalhadores da Saúde em Goiânia já foram vacinados contra Covid-19 e outros 22,5 mil estão agendados até a próxima terça-feira (2/2). São pessoas que trabalham em hospitais públicos, particulares, filantrópicos e unidades de urgência do município de Goiânia que atendem pacientes com Covid-19.

Mais de 50 instituições estão recebendo doses da vacina CoronaVac. Entre os maiores hospitais estão o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), com 3.630 trabalhadores; Hospital das Clínicas (HC), com 3.375; Hospital de Urgências de Goiânia, com 2.227 trabalhadores, e Hospital Materno Infantil (HMI), com 1.750. Também estão sendo agendados os trabalhadores da Atenção Primária, que começaram a ser vacinados nesta terça-feira (26/1) com doses da AstraZeneca.

Segundo o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, a vacina deve chegar a todos os trabalhadores da Saúde. “Não importa se estão atuando em segmentos públicos, privados ou filantrópicos, o importante é que toda equipe que está trabalhando contra o novo coronavírus seja imunizada de forma igualitária. É isso que estamos garantindo com esse agendamento”, reforçou.

A copeira do Hospital Santa Helena, Iva Alves Claro, 63 anos, foi uma das primeiras pessoas a receberem a vacina na unidade. “Estou emocionada e me sinto privilegiada, porque um monte de gente tá correndo atrás dessa vacina e eu estou tendo a oportunidade”, celebrou.

Até o momento, Goiânia recebeu pouco mais de 52 mil doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 30.160 da CoronaVac e 22 mil da AstraZeneca. Essa quantidade é suficiente para vacinar aproximadamente 67% do total de 77 mil trabalhadores que atuam na capital.