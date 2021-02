“Neste momento, o foco do Congresso deverá ser a vacinação da população, principalmente, dos mais vulneráveis”, disse Vanderlan

A eleição do novo presidente do Senado Federal e dos novos membros da Mesa Diretora, que ocorre nesta segunda-feira (1º), em Brasília, trará uma nova configuração política para o Poder Legislativo. Para o senador Vanderlan Cardoso (PSD) umas das prioridades da Casa será a vacinação da população, e, ainda, as pautas que visam reduzir os efeitos sociais e econômicos gerados pela pandemia.

“Nós temos importantes matérias para entrar na pauta de votação como, por exemplo, as reformas administrativa e tributária. Porém, neste momento, o foco do Congresso terá de ser na vacinação da população, sobretudo, a mais vulnerável. Sem vacinarmos a população não há clima para falarmos em reformas. Essa tem de ser a nossa maior prioridade”, avaliou o senador.

Vanderlan ressaltou que em 2020, o Congresso trabalhou forte para amenizar o impacto da pandemia e que vai continuar trabalhando por um esforço concentrado para resolver a questão da vacina. “Temos de nos concentrar nisto, pois essa nova cepa é alarmante. Vamos facilitar e votar tudo o que for preciso para o Brasil ter acesso à vacinação em massa”, disse.

Eleição

A eleição dos novos membros da Mesa do Senado começa com a reunião preparatória marcada para as 14h desta segunda, quando é escolhido o presidente em votação secreta. Em seguida, o eleito toma posse e define a realização de uma segunda reunião preparatória, dessa vez para a escolha dos demais integrantes da Mesa: dois vice-presidentes e quatro secretários (com os respectivos suplentes). O segundo biênio da 56º Legislatura terminará em 31 de janeiro de 2023.

Trabalhos

O início dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional acontece na próxima quarta-feira (3), às 16h. Senado Federal e Câmara dos Deputados se reunirão para abrir a 3ª Sessão Legislativa da 56ª Legislatura. A cerimônia conduzida pela novas Mesas das duas Casas marca a retomada das atividades do Poder Legislativo após o recesso parlamentar. Momento da prestação de contas e do anúncio das metas do Executivo e do Judiciário para 2021.