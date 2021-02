Marconi define candidatura a federal, líderes tucanos pedem José Eliton no comando do PSDB Goiás e Jânio para o governo 

Reunião de líderes tucanos na tarde desta segunda-feira (1º/2), na sede do PSDB Goiás, definiu os próximos passos do partido no Estado. Após mais de três horas do encontro, comandado pelo presidente regional do partido, Jânio Darrot, o ex-governador José Eliton foi estimulado por todos os presentes a assumir o comando do partido no Estado.

Também unânime foi o pedido para que o ex-prefeito de Trindade por dois mandatos e ex-deputado Jânio Darrot seja candidato ao governo de Goiás, em 2022. Na ocasião, o ex-governador Marconi Perillo revelou que será candidato a deputado federal no próximo pleito.

Participaram os ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton; o presidente estadual da legenda, Jânio Darrot; os deputados Francisco Oliveira, Lêda Borges, Talles Barreto, Dr. Helio de Sousa e Gustavo Sebba. Também a suplente de deputada, Eliane Pinheiro, e o presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM), Paulinho de Rezende; e o secretário geral do PSDB Goiás, Vivaldo Guimarães.