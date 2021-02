Prefeito Rogério Cruz reafirma diálogo com a Câmara Municipal

O prefeito Rogério Cruz participou na manhã desta terça-feira (2/2) do início dos trabalhos da Câmara Municipal de Goiânia. Durante a sessão, que ocorreu no plenário da Casa, o chefe do Executivo fez questão de reafirmar o compromisso de manter um diálogo profícuo e a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo.

“Será positiva e importante a união entre a Prefeitura de Goiânia e a Câmara em favor da população da nossa querida capital goiana”, afirmou o prefeito Rogério Cruz, ao acrescentar que pretende trabalhar muito próximo dos vereadores. “Essa proximidade tem como objetivo tratar com mais celeridade os projetos e programas em prol de Goiânia, pois quem sempre sai ganhando é a população e essa é nossa intenção: cuidar das pessoas”, pontuou.

Durante a sessão, o prefeito Rogério Cruz lembrou que foi vereador por duas legislaturas e tem pelo Poder Legislativo um respeito ímpar. “Conheço os trâmites da Casa e o nosso diálogo será profícuo e sem dificuldades para tratar dos interesses da cidade”, sublinhou, ao informar que Executivo Municipal já protocolou para apreciação dos vereadores o Projeto de Lei que trata do Programa Renda Família, que beneficiará famílias em vulnerabilidade social que sofrem com a pandemia do coronavírus.

Também na primeira sessão da Câmara Municipal o prefeito Rogério Cruz protocolou o projeto que acrescenta o nome de Luiz Alberto Maguito Vilela à nomenclatura da Avenida Leste/Oeste. “Não poderíamos deixar de prestar essa homenagem a Maguito Vilela, que queria muito trabalhar por Goiânia. Tenho a missão de realizar esse trabalho, vou me esforçar diariamente para corresponder ao que Maguito pretendia e o que a cidade espera”, enfatizou, ao anunciar o vereador Sandes Júnior como líder do prefeito na Câmara Municipal.

Para o presidente da Casa, Romário Policarpo, a expectativa é de uma ótima relação entre a Câmara e Prefeitura. “Estamos esperançosos e vamos trabalhar para manter a harmonia entre os dois poderes”, pontuou Policarpo. Ele revelou que a função da Câmara Municipal é debater todos os projetos com muita responsabilidade. “Vamos trabalhar pela cidade. Esse é o nosso papel”, concluiu.