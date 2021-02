Prefeitura abre vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine, oferece cursos de qualificação profissional a pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho. A duração varia de 40 a 160 horas. De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), Carlos Júnior, as qualificações são gratuitas e abrangem as áreas de gestão, informática, social e construção civil.

“A prefeitura oferece ainda material didático, vale-transporte e lanche durante todo o período de aprendizado”. Segundo o titular da Sedec, as turmas são mensais e neste mês de fevereiro serão abertas mais vagas para início em março. Carlos Júnior explica que os cursos são denominados livres, ou seja, eles não exigem escolaridade mínima, são focados em aprendizagem pontual e abertos à comunidade. “Nos próximos dias divulgaremos as opções de profissionalização disponíveis para o próximo mês”, diz.

Para se inscrever, os interessados devem ir à sede do Sine Goiânia localizado na Rua 1, nº 146, setor Central, munidos de documentos pessoais, incluindo número do PIS e comprovante de endereço. O horário de atendimento é das 8h às 18h.