Saúde alerta que leitos da rede estadual estão com 90% de ocupação

A ocupação dos leitos hospitalares da rede estadual de saúde está em 90%. O alerta foi feito hoje, 1, pelo superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria Estadual (SES), Sandro Rodrigues, em entrevista à apresentadora Michelle Bouson, do TBC 1 da TV Brasil Central. De acordo com ele, esse é um dado importante e preocupante também, mesmo sabendo que “não temos só a rede SES, temos as redes municipais também. Goiânia e Aparecida de Goiânia estão operando com uma média de 58% a 60% de ocupação. Essas redes ajudam, mas é um número preocupante, sim, porque traz informações que a gente está tendo muitos casos e isso aumenta a demanda por leitos hospitalares”.

Sandro disse que a taxa de ocupação dos leitos estaduais tem girado em torno de 1% a 2% ao dia e isso traz muita preocupação aos organismos de saúde do Estado, visto que tem se presenciado muito o descumprimento das regras sanitárias, que incluem aí o uso de máscara e a não aglomeração. Segundo ele, a Covid requer num tempo maior do paciente no leito, que tem girado numa média entre 10 e 14 dias. “Na Covid, quando se ocupa um leito, ele não desocupa de forma rápida”, assinalou.

Informou que, de uma maneira geral, o primeiro atendimento acontece nos municípios, nos pronto-socorros e nas Upas. “Quando tem a necessidade de internação, esse pedido é solicitado ao complexo regulador do Estado, que vai direcionando vagas, obedecendo a critérios. Se existir vaga perto de onde ele mora, é mais rápido. Se não existe, é direcionado para o município onde tem essa vaga”, afirmou.

