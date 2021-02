Prefeito participa de abertura dos trabalhos da Câmara e anuncia auxílio emergencial

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) participou nesta terça-feira (2) da sessão de abertura da décima nona legislatura da Câmara Municipal e, da tribuna, comunicou aos vereadores sobre o projeto de lei que irá conceder auxílio-emergencial a mais de 25 mil famílias pobres em Goiânia. O projeto foi apresentado em regime de urgência para que, segundo o prefeito, seja apreciado o mais rápido possível pela Casa, “já que pretendemos iniciar a liberação do auxílio em março próximo”.

Rogério Cruz informou ainda que o valor do benefício será de R$ 300,00 durante seis meses. O projeto foi encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Redação (CCJ) da Câmara para receber parecer técnico.

Na oportunidade, Rogério Cruz falou ainda sobre o projeto de lei (também protocolado na Casa) que dará o nome de Luis Alberto Maguito Vilela à avenida Leste/Oeste, bem como comunicou aos vereadores a escolha de Sandes Jr (PP) como o líder do prefeito na Câmara, bem como a escolha de Anselmo Pereira (MDB) como vice-líder do Paço no legislativo municipal.

Dezenas de secretários, assessores diretos, presidentes de agências municipais, entre outros, acompanharam o prefeito na abertura da décima nova legislatura da Câmara Municipal de Goiânia.

PROPOSTAS

No discurso, o prefeito fez um amplo relato do que pretende fazer na administração da capital. “Para tanto”, ressaltou ele, “manterei as portas abertas da Prefeitura para discutir ideias, propostas e saídas com os vereadores. Nosso foco principal é atender a população, modernizar Goiânia, onde iremos aplicar cerca de R$ 50 milhões na implantação do projeto Cidade Inteligente, visando investimentos em fibras óticas, wi-fi livre nas praças, etc.

Rogério enfatizou igualmente as propostas de cunho social, como o IPTU social, que irá, segundo ele, beneficiar mais de 50 mil famílias na capital, sem deixar de “lembrar o auxílio emergencial. Com essa pandemia, milhares de famílias estão passando por sérias dificuldades financeiras. O auxílio virá para aliviar um pouco tanto sofrimento”.

Ao concluir sua fala, o prefeito fez um amplo relato das principais obras que estão sendo tocadas pela administração, entre as quais recuperação asfáltica, programas para atender educação e criação de novos centros de saúde pública.

Em nome da Câmara, o vereador Anselmo Pereira destacou a vida parlamentar de Rogério Cruz, seu histórico político. E lembrou: “O nosso prefeito sabe que terá uma grande missão à frente da Prefeitura. Ele pode ficar tranquilo que este Poder lhe dará o respaldo necessário para tornar realidade essa caminhada”.