Passeio das Águas Shopping recebe Encontro Goiano de Cutelaria

O Passeio das Águas Shopping recebe neste sábado (6) e domingo (7) o Encontro Goiano de Cutelaria, na área externa da praça de alimentação. O evento conta com a presença de 35 cuteleiros de todo o Brasil.

Entre os participantes, estará o brasileiro Cleber Melo, que é um dos integrantes do Desafio Sob Fogo 2020, do History Channel. Milton Rodrigues, finalista da 3ª temporada do programa, da edição de 2018, marca presença também nos dois dias do evento. Além dos goianos Neocledio Copatti, Antônio Nascimento, Marcos Aurélio e Edson Okigami.

Segundo o organizador do encontro e presidente da Associação Goiana de Cutelaria, Diogo Melo, para realização do evento foram necessárias adaptações. “Com a pandemia do Coronavírus precisamos diminuir o número de atividades. Estamos preparados e animados para o encontro, respeitando o distanciamento, seguindo todos os protocolos de segurança e as recomendações de prevenção para que seja um excelente evento”, afirma o presidente da entidade.

Os amantes do aço poderão ainda adquirir peças que variam entre R$ 30 e R$ 80 mil. Várias facas estarão à venda, assim como insumos e maquinários. A Cutelaria é a arte de fabricar instrumentos de corte e já conquistou adeptos em todo o mundo. A paixão pelas facas ultrapassou séculos e tornou-se uma profissão que requer talento e habilidade.