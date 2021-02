Prefeitura de Goiânia abre 720 vagas para cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, oferece cursos de qualificação profissional para quem busca uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho. São 720 vagas em 30 modalidades diferentes. Segundo o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Carlos Júnior, não é exigida escolaridade mínima para ingresso.

“A Prefeitura tem essa preocupação com as pessoas que, por algum motivo estão desempregadas, por isso, não há custos. Além disso, é oferecido material didático, vale-transporte e lanche para as pessoas. A carga horária varia de 40 a 160 horas”, explica Carlos Júnior.

As aulas serão ministradas em três turnos diferentes: matutino, vespertino e noturno. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (8/2) na sede do Sine Goiânia (Rua 1, nº 146, setor Central). É necessário levar os documentos pessoais, incluindo número do PIS e comprovante de endereço. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Cursos oferecidos

Suporte técnico

Manutenção de notebook

Modelagem e henna para sobrancelhas

Artesanato

Administração de estoque

Atendente de farmácia

Coaching- uma ferramenta para o desenvolvimento

Garçom

Gestão de qualidade

Recepcionista / telefonista

Rotinas administrativas

Informática básica

Informática intermediária

Montagem e manutenção computadores

Rede de computadores e protocolos de comunicação

Normas técnicas- NR-10

Porteiro

Técnicas em vendas

Telemarketing

Administração de pessoal

Corte e costura

Operador de crédito e cobrança

Pedreiro de acabamento

Libras e linguagem de sinais

Barbeiro e design de barbas

Barbeiro e design de barbas

Cabeleireiro

Cuidador de idosos

Eletricista predial

Pedreiro de edificações