Conheça 5 falsos investimentos e como fugir dessas armadilhas

Por Reinaldo Domingos, do canal no YouTube Dinheiro à Vista

Atualmente, muitas pessoas querem começar a investir, já que esse é o assunto do momento, mas ao mesmo tempo nem todos sabem como rentabilizar o dinheiro e acabam pedindo opiniões ou simplesmente apostam no “sempre ouvi falar”.

É importante ficar atento para não cair em armadilhas e investir em algo que pode lhe trazer grandes prejuízos, por isso apresento abaixo 5 investimentos falsos.

1: Veículo

O veículo continua sendo um grande sonho de muitos brasileiros, mas é um falso investimento, pois quando é adquirido já faz com que a pessoa comece a perder dinheiro, isso por conta da alta desvalorização, não apenas dos veículos usados, mas também os novos. O valor de compra é reduzido em aproximadamente 10% tão logo que esse veículo deixa a concessionária.

Além disso, os custos para se manter um automóvel são inúmeros: IPVA, seguro, estacionamento, combustível, manutenções, eventuais acidentes, enquanto a desvalorização citada acima só aumenta ano a ano.

2: Jogos de Azar

Os jogos de forma geral também são outros investimentos falsos. A Mega-sena, jogo do bicho, entre outros, faz com que as pessoas acreditem que ganharão milhões do dia para a noite, mas na verdade esses pequenos valores das apostas ao longo de anos podem ser bem consideráveis se somados.

Experimente fazer uma conta rápida de todo o dinheiro “investido” em jogos, tenho certeza de que será muito dinheiro e talvez até o valor da sua independência financeira.

3: Títulos de capitalização

Mais um investimento falso. Os títulos de capitalização são comprados nas agências bancárias onde a pessoa guarda um valor durante um determinado período e participa de sorteios. Caso sorteada, o que é muito difícil de acontecer, o título é rentabilizado, caso contrário, o rendimento é menor que o da poupança.

4: Caderneta de Poupança

Falando em poupança, esse é um tipo de investimento, inclusive o mais querido dos brasileiros. Uma pesquisa divulgada esta semana pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), mostrou que 65% das pessoas que guardam dinheiro optam pela caderneta de poupança.

A poupança entra nesta lista por ter uma rentabilidade extremamente baixa, abaixo da inflação, o que não atinge 5% ao ano, portanto você deixa de ganhar mensalmente, o que ao longo dos anos pode ser muito dinheiro perdido.

5: Pirâmides Financeiras

O último investimento falso e um dos mais perigosos, sem dúvida, pois além de ser ilegal, pode trazer prejuízos enormes. As pirâmides são vendidas com uma promessa de grandes lucros em pouco tempo e pouco trabalho, dependendo de novas pessoas participantes. Esses “investidores” são remunerados por indicações, favorecendo apenas que está no topo da pirâmide, ou seja, os proprietários, que ostentam luxo e riqueza para que os participantes acreditem que também “chegarão lá”.