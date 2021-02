Bancada de deputados federais garante recursos para Goiânia

O prefeito Rogério Cruz recebeu dez deputados federais por Goiás na manhã desta segunda-feira (8/2). Durante o café da manhã, que ocorreu no auditório do sexto andar do Paço Municipal, os integrantes da bancada federal no Congresso Nacional se comprometeram em garantir recursos via emendas legislativas, além de acompanhar as agendas do chefe do executivo municipal e seus secretários nos ministérios, em Brasília.

Os deputados federais Adriano Baldy, Delegado Waldir, Flávia Morais, Francisco Junior, Glaustin da Fokus, João Campos, Magda Mofatto, Professor Alcides, Rubens Otoni e Zacharias Calil participaram da reunião, que também contou com a presença de todos os secretários da Prefeitura de Goiânia. “Essa bancada de deputados nos engrandece muito, e as nossas idas à Brasília em busca de recursos serão fortalecidas com a participação de vocês”, disse Rogério Cruz.

O prefeito revelou que, no próximo dia 10/2 (quarta-feira), já tem uma agenda na Capital Federal e que conta com o apoio de todos para acompanhá-lo. “Ficarei bastante honrado com a presença dos nossos parlamentares de Goiás todas as vezes que tivermos que tratar de assuntos relacionados a Goiânia em Brasília”, declarou o prefeito.

A deputada federal e líder da bancada goiana no Congresso, Flávia Morais, enfatizou o desejo dos parlamentares de viabilizar recursos para a capital. “Hoje, toda a nossa bancada de deputados federais e senadores tem a responsabilidade de honrar o legado do nosso grande líder Maguito Vilela e auxiliar ainda mais a atual administração”, comentou.

Flávia Moraes parabenizou o prefeito Rogério Cruz pela deferência com a bancada, que considerou estratégica para garantir o envio de recursos ao município de Goiânia. Segundo ela, essa parceria é de extrema importância e resultará em muitos benefícios à população, entre eles, a viabilização do anel viário da cidade, que já será discutida nesta semana no Ministério da Infraestrutura.

Na reunião, além do anel viário da capital, também estiveram em pauta a construção de novos viadutos, corredores de transporte público, despoluição e revitalização do rio Meia Ponte e projetos para a saúde, educação, esporte e lazer.

O deputado João Campos ressaltou o ineditismo e a importância da reunião entre o prefeito de Goiânia e a bancada. “Estou no meu quinto mandato e esta é a primeira vez que participo de uma reunião nesse sentido com o prefeito da capital”. Segundo Campos, Rogério Cruz tem sensibilidade e compreende que a interlocução com a bancada federal pode contribuir muito com Goiânia, pois estimula os parlamentares a trabalharem pela cidade.

O deputado Rubens Otoni destacou a necessidade de avançar nas ações coletivas dos parlamentares em prol de Goiânia. “Sabemos que a Prefeitura de Goiânia é estratégica para o desenvolvimento do nosso Estado de Goiás, por isso agradeço pelo convite e, juntamente com a bancada, nos colocamos à disposição para ajudar”.

O deputado Adriano Baldy falou da disposição em colaborar para que o prefeito Rogério Cruz possa fazer uma administração marcante. Ele disse que trabalha para a liberação de recursos da ordem de R$ 100 milhões, que já tinham sido empenhados pelo ex-ministro das Cidades Alexandre Baldy. “Esses recursos foram empenhados para obras de infraestrutura e nós vamos trabalhar firmes junto ao Ministério para que possamos trazer essa verba para a capital”.

O secretário municipal de Relações Institucionais, Euler de Morais, destacou que essa é a primeira de muitas reuniões que ainda vão ocorrer para estreitar as relações entre o prefeito Rogério Cruz, sua equipe e a bancada federal.

“Aproveitamos para discutir os programas e projetos que são prioritários para a atual gestão”, observou, destacando que os parlamentares têm o papel de articular junto ao Congresso Nacional, sobretudo na elaboração do orçamento, além de conseguir no executivo grandes benefícios para a cidade.