Secult aprova 888 inscritos nos editais da Lei Aldir Blanc

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult), por meio de dois editais publicados em 4 de novembro de 2020, aprovou 888 inscritos para o recebimento do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, Lei Federal nº 14.017/2020. No total, cerca de R$ 5,5 milhões beneficiam a classe artística que teve as atividades suspensas desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os pagamentos estão em fase final e os artistas aprovados têm até o próximo dia 31 de março para realizar suas atividades online de contrapartida.

“A Lei Aldir Blanc é de fundamental importância para Goiânia e para o país de um modo geral neste momento de pandemia que acabou fechando tudo. A Cultura foi o primeiro setor a parar e será o último a voltar. Continuamos com todos os nossos espaços, como museus, teatros e cinemas, fechados e isso fez com que os integrantes da cadeia cultural passassem por dificuldades pessoais, uma vez que muitos vivem somente desta atividade. Portanto, a lei tem um significado muito grande, é realmente um apoio recebido”, pontua o secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno.

Oficina de cinema, de produção de documentário, shows musicais, peças de teatro, lives formativas, rodas de conversa, cursos de música, espetáculo e formação circense são algumas das atividades culturais online promovidas pelos artistas. As apresentações de contrapartida seguem conforme calendário de divulgação enviado pelos artistas para divulgação.

Confira algumas das atrações previstas esta semana:

09/02 – 20h – PodCast – Música, Carreira e Shows – Murilo Ramos & Guilherme Aguiar

Links

https://www.youtube.com/watch?v=gUKaRfAdDNE&feature=youtu.be e https://m.youtube.com/watch?v=JhQkwksrMZ8&feature=youtu.be

09/02 – 20h – Live MPB em Goiás – Rany Hélder Cruvinel Costa

Apresentação online da live: @mariaeugeniacantora (Instagram)

09 e 11/02 – 19h – Oficina de Formação CineClubista – Francisco Javier Lillo Biagetti

Canal do Museu Antropológico da UFG no Youtube

Links

DIA 9: https://youtu.be/PA4-gE7Wvhk

DIA 11: https://youtu.be/tJHRZSfliM4

Formulário para inscrição: https://forms.gle/1tn5SSbpGqsywAJ47

09 e 10/02 – 19h30 às 22h – Seminário do Carnaval Goiano – Como serão os próximos carnavais? – Déryk Santana

Link

https://meet.google.com/ecf-itca-ztg?hs=122&authuser=1