Coronavíus: Saúde testa mais 4 mil pessoas na região Sudoeste

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará mais uma ação de testagem para a Covid-19 na região Sudoeste. Os exames serão na Escola Municipal Eva Vieira de Almeida, no bairro Vila Alvorada, quarta e quinta-feira (10/2 e 11/2), das 8h às 17h, nas modalidades drive-thru e pedestre, sem agendamento.

“Temos realizado cerca de 4 mil testes por semana, com percentuais de positivos que chegam a 12%. Isso mostra a importância de mantermos o controle de assintomáticos e tirarmos essas pessoas de circulação e diminuirmos o contágio nas regiões com maiores taxas de casos e internações”, esclarece o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

A testagem se destina a pessoas com idade acima de 12 anos, sem sintomas. Os sintomáticos devem procurar uma unidade de saúde ou agendar a coleta domiciliar na Central Humanizada da Covid-19, pelos telefones 3524-6305 (Whatsapp) ou 3267-6123. O teste de antígeno é realizado a partir do material coletado no nariz, com swab, espécie de haste flexível. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos.