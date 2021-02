Educação abre dez mil vagas para curso “Internet Segura, Cidadania Digital”

A Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com SaferNet Brasil, abre inscrições nesta terça-feira (9/2) para o Curso Internet Segura, Cidadania Digital destinado a professores da Rede Municipal e demais servidores interessados. São 10 mil vagas, o curso tem carga horária de 40h, totalmente on-line e será realizado pela plataforma moodle da SME. As inscrições se encerram na sexta-feira (19/2).

As aulas têm início em 24 de fevereiro, com previsão de encerramento em 10 de abril de 2021. Dentre os conteúdos, serão abordados: Direitos e deveres on-line, Cyberbullying, Sexualidade on-line e Segurança digital.

A parceria entre SME e SaferNet Brasil implementa na Rede Municipal de Educação ações formativas e de divulgação à toda comunidade educacional, com objetivo de promover atividades de conscientização em torno do uso seguro, ético e responsável das Tecnologias da Informação e Comunicação e da Internet Segura.

O objetivo é abordar temas que promovam a cidadania digital para uso de forma consciente da Internet, já que hoje em dia vivemos conectados boa parte do tempo, seja estudando, trabalhando ou divertindo. Por isso, a convergência das tecnologias e a queda das barreiras entre vida on-line e off-line exigem do internauta capacidade de adaptação a esse novo cenário, com consciência para fazer boas escolhas e agir na Internet com segurança e liberdade.

SaferNet

Com foco nessa dinâmica, há mais de 15 anos, a SaferNet junto com outros parceiros, trabalha para promover a conscientização de como usar a internet de maneira livre e segura, sempre resguardando os princípios da liberdade e dos Direitos Humanos.

Para saber mais sobre a SaferNet Brasil, acesse o site https://new.safernet.org.br.

As inscrições podem ser realizadas no site da SME, na barra de menu EDUCADORES ou diretamente pelo link a seguir, (https://www.sme.goiania.go.gov.br/site/index.php/educadores/curso-internet-segura).