Programa de estagiários do Estado abre processo seletivo

O Governo de Goiás publicou nesta segunda-feira (08/02) no Diário Oficial do Estado, o Edital 001/2021 para preenchimento de 100 vagas do banco de credenciados para o programa de estagiários do Estado. As inscrições serão realizadas no portal da Escola de Governo com início no próximo dia 15 e encerramento em 22 de fevereiro. O processo seletivo ocorre em 14 de março de 2021. Haverá cobrança de taxa de inscrição no valor de R$ 20,00.

A seleção será conduzida pela Secretaria da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo. Os requisitos para concorrer às vagas são: ser estudante, regularmente matriculado e com frequência em cursos de ensino superior de instituições reconhecidas pelos órgãos competentes e que sejam conveniadas ao programa, conforme descrito no edital.

Os candidatos selecionados vão compor o banco de credenciados do programa de estágio do Estado, e os aprovados poderão ser convocados para atuarem no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual.

Conforme datas definidas no cronograma do Edital, a seleção dos estudantes será realizada em uma etapa, por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O teste será aplicado pela Escola de Governo.

Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas, os interessados devem, obrigatoriamente, ler o Edital 001/2021 na íntegra.