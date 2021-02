Exposição Mundo Jurássico é atração do fim de semana prolongado de Carnaval em Goiânia

Para quem quer aproveitar esse final de semana prolongado de Carnaval em família, está acontecendo, no Passeio das Águas Shopping, a Exposição Mundo Jurássico. A mostra, que vai até o dia 21 de fevereiro, possibilita ao público conhecer de perto espécies de dinossauros, em tamanho real.

Cada réplica possui sons e movimentos específicos, tornando assim, mais surpreendente e realista a experiência dos visitantes. A exposição funciona neste sábado (13), das 10h às 22h, no domingo (14), das 12h às 20h, e na segunda (15) e terça (16), das 11h às 21h.

Ao todo, são 13 réplicas, entre elas: Tiranossauro Rex, Espinossauro, Braquiossauro, Rex Filhote, Dilofossauro, Protocerátopo, Anquilossauro, Galimimo, Estiracossauro, Pterossauro, Velociraptor, Maiassauro, Gigantossauro, além de duas réplicas de ovos de dinossauro.

As espécies estão espalhadas em vários espaços pelo shopping: área central, jardim vertical (em frente à Brooksfield), em frente à Saraiva, à Renner, às Lojas Novo Mundo e na área externa, englobando todo um circuito. Além da cenografia, estão expostos também textos sobre a história da vida dos dinossauros, da sua classificação, dos fósseis e muitas outras curiosidades.

Complementando essa viagem pelo Mundo Jurássico, o Passeio das Águas conta ainda com uma área interativa, com atrações pagas, onde as crianças podem vivenciar ainda mais esta experiência incrível. Como realidade virtual com filme exclusivo, uma mini loja com souvenires exclusivos (pelúcias, livros, brinquedos, miniaturas, ovos que “chocam”) e ainda uma réplica especial que pode ser montada para fotografias.