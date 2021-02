Metrobus vai operar com frota completa no carnaval

A frota da Metrobus não vai sofrer alteração durante carnaval mesmo com alguns segmentos do comércio de Goiânia e Região Metropolitana estando fechados na segunda-feira (15) e na terça-feira (16). Os ônibus da companhia vão circular normalmente nas 19 estações do eixo e nos terminais da capital e nas extensões em Senador Canedo, Goianira e Trindade.

Segundo o gerente de Transportes da Metrobus, João de Castro Torres, as linhas não sofrerão nenhuma alteração de operação durante o carnaval. “Vamos trabalhar com 100% da nossa frota para atender a demanda de passageiros em deslocamentos durante qualquer horário. Os passageiros não precisam alterar sua rotina porque o funcionamento será normal”, afirma.

Mesmo com o cancelamento de festas de carnaval em Goiânia e em várias cidades do Estado, a operação completa da frota da companhia nesse período de feriado prolongado é também uma medida para evitar aglomerações nos terminais em combate ao avanço da pandemia do novo coronavírus. “Para muita gente, o dia será útil e por isso vamos manter nossa frota total”, destaca João de Castro.