Estudantes podem aproveitar primeiro trimestre do ano para entrar no mercado de trabalho

Iniciar uma carreira não é fácil. São muitos os desafios e entre eles a recorrente falta de experiência. A população jovem (de 18 a 24 anos) sofre com altas taxas de desemprego, chegando ao dobro da taxa geral do país. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 3º trimestre de 2020 31,4% dos jovens brasileiros nesta faixa etária estavam desempregados, contra 14,6% na média geral.

Uma das opções para amenizar o problema é ingressar em programas de estágio e de aprendizagem, que podem abrir portas até para uma contratação efetiva. De acordo com dados do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), cerca de 100 mil estudantes se tornaram estagiários entre 2015 e 2019, em Goiás, uma média de 25 mil por ano. Desse total, cerca de 70% se tornaram trabalhadores efetivos. A instituição estima que cerca de 22 mil vagas de estágio sejam abertas somente em Goiás em 2021. Já o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) estima a abertura de 62 mil vagas de estágio e aprendizagem até março deste ano no País, período sazonal de maior volume de vagas.

Um dos setores que conseguiu se manter aquecido mesmo com a pandemia e está abrindo vagas é o da construção civil. Só na Consciente Construtora e Incorporadora são quatro vagas abertas no momento para estágios e jovem aprendiz, sendo duas para o administrativo de obra (estagiário de obras e jovem aprendiz) e duas para trabalhar no administrativo da construtora (estagiário de projetos e de tecnologia da informação – TI). Há ainda uma vaga CLT para recepcionista demonstradora.

De acordo com a supervisora de desenvolvimento humano e organizacional da Consciente, Lenyta Barbosa, o estágio pode ser uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho, pois é o momento em que os estudantes estão construindo uma base sólida. “Acreditamos na formação e na construção de carreiras durante esse período de experiência dos estudantes. Pensamos na formação profissional, social e humana dos estagiários, que são o futuro do mercado de trabalho”, afirma a supervisora de desenvolvimento humano e organizacional.

100 vagas de trabalho com carteira assinada

Já para quem busca trabalho via CLT, a expectativa é de que a empresa contrate cerca de 100 trabalhadores ao longo deste ano para erguer o World Trade Center Goiânia. “As vagas que devem ser abertas são para as funções de serventes, pedreiros, encanadores e eletricistas”, afirma o engenheiro civil e coordenador de obras do WTC Goiânia, Leonardo Menezes.

Lenyta afirma que 90% das contratações das vagas atuais da construtora são para aumento do quadro de funcionários da empresa. “Ainda almejamos mais contratações, principalmente no canteiro de obras”, afirma. Ela ainda ressalta que, além de benefícios como vale alimentação e refeição, refeição na obra, seguro de vida, plano de saúde e atendimento psicológico, a construtora busca, através do departamento de Responsabilidade Socioambiental, promover aos colaboradores projetos sociais.

“Eles também dispõem de iniciativas que visam o bem-estar e o crescimento profissional, como escola na obra, atendimento social, atendimento odontológico e visual, convênio com ótica para confecção de óculos e projetos de empoderamento feminino”, completa Lenyta.

Pré-requisitos

Os interessados em participar da seleção das vagas para estagiário e jovem aprendiz podem enviar o currículo até o dia 12 de fevereiro para o e-mail dho@consciente.com.br. Os pré-requisitos são:

Estagiário de Obras: Ensino Superior cursando Engenharia Civil, a partir do 5º período.

Jovem Aprendiz Obra: Ensino Superior cursando Técnico de Segurança no trabalho.

Estagiário de Projetos: Ensino Superior cursando Engenharia Civil ou Arquitetura, a partir do 6º período – Conhecimento em Revit será um diferencial.

Estagiário de T.I: Ensino Superior cursando na área de Tecnologia da Informação. Conhecimento em PL, SQL e ferramentas de desenvolvimento será um diferencial.

Recepcionista demonstradora: Ensino médio completo. Experiência com demonstração de imóveis será um diferencial.