“Hospital de Enfrentamento à Covid-19 vem em uma boa hora”, disse Vanderlan

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) acompanhou, na manhã desta sexta-feira (12), a inauguração do Hospital de Enfrentamento à Covid-19 de Senador Canedo. A unidade possui 11 leitos de UTI e 20 leitos clínicos de enfermaria, com perfil de unidade semi-intensiva e irá atender exclusivamente casos do novo coronavírus.

Vanderlan falou sobre a importância do Hospital em um momento em que a pandemia volta a crescer no País. “O Hospital possui uma excelente estrutura e vem em uma boa hora para atender os doentes de Covid, pois o número de casos volta a crescer e é preciso oferece meios à população para se tratar. Parabenizo o prefeito Fernando Pellozo e o governador Ronaldo Caiado por essa importante iniciativa para a população de Senador Canedo”, disse Vanderlan.

Também foi inaugurado hoje, o Pronto Atendimento à Covid-19 que será como porta de entrada para casos suspeitos da doença. Nele, além da testagem, serão realizados exames de imagem como Raio-X e tomografia. Conforme a secretária de Saúde, Fabiana Lopes, o objetivo com as novas estruturas é assegurar tratamento e acompanhamento de qualidade no município, evitando o deslocamento de pacientes para outras cidades.

Recursos Covid-19

Nos últimos dois anos, o senador Vanderlan Cardoso destinou mais de R$ 85 milhões para investir na saúde dos municípios goianos, em especial, para o tratamento e medidas de contenção do novo coronavírus. “Acreditamos que essa ajuda foi fundamental para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 em nossos municípios. Muitas instituições foram beneficiadas e vamos continuar trabalhando e nos empenhando para conter essa pandemia, prestar assistência aos doentes e possibilitar a vacinação a todos”, disse o senador.