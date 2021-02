Goiânia já tem mais de 60 mil vacinados contra a Covid-19

Desde o início da vacinação contra a Covid-19, em janeiro, Goiânia já aplicou 60.533 doses do imunizante. O balanço da vacinação se mostra positivo, ultrapassando as expectativas iniciais. De acordo com o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, a expertise do município na organização das campanhas de vacinação é de notório conhecimento, capacidade se mostra também na estratégia de imunização contra a Covid-19. “Poucas capitais brasileiras possuem uma estrutura semelhante à que temos em Goiânia”, diz.

O Plano Estratégico de Vacinação para a capital foi apresentado em janeiro, norteando as ações para a execução da Campanha Nacional de Vacinação com a imunização focada nos grupos estratificados pelo Ministério da Saúde. A estratégia segue as orientações contidas no “Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19”, do MS, e na “Nota Informativa Nº: 2/2021 – orientações para a execução da campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado de Goiás”.

Em 20 de janeiro, teve início a aplicação das 30.160 doses iniciais da Coronavac. A definição do púbico alvo considerou critérios de exposição à infecção, maiores riscos para agravamento e óbito pela doença. Assim, a primeira fase da campanha estabeleceu a imunização dos trabalhadores de saúde e idosos residentes em instituições de longa permanência. O município possui cerca de 77.383 pessoas do primeiro grupo e 780 do segundo.

No dia 26 do mesmo mês, foram recebidas mais 23.055 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca. A remessa foi destinada aos trabalhadores de saúde atuantes nos Hospitais; Unidades de Pronto Atendimento (UPAs): Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências (Siate); Unidades Básicas de Saúde (UBSs); Consultórios/ Laboratórios.

No total, então, somente em janeiro, foram recebidas 53.215 doses, considerando as vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca. Até agora, são 51.225 pessoas imunizadas do primeiro grupo (trabalhadores de saúde e idosos institucionalizados). A aplicação da segunda dose tem início na próxima segunda-feira (15/2).