O Governador Ronaldo Caiado manifestou pesar pela morte do jornalista esportivo Mané de Oliveira. Confira:

Foi com imenso pesar que eu e minha esposa, Gracinha Caiado, recebemos a notícia do falecimento do jornalista esportivo e ex-deputado estadual Mané de Oliveira.

Mané, que é natural de Pires do Rio, Sudeste goiano, trabalhou por mais de 50 anos na crônica esportiva, com passagem por diversas rádios e jornais do Estado. Tem no seu histórico a maior votação como deputado estadual nas eleições de 1986 e 2014, que foram as duas vezes em que foi eleito para o mandato parlamentar.

Esse goiano que fez história na sua área de atuação, lutava contra um câncer, e morreu na madrugada deste sábado, aos 80 anos, deixando imensa tristeza e saudades para todos que com ele tiveram a oportunidade de conviver.

Seu trabalho de excelência na crônica esportiva e sua dedicação à família são parte do legado que ele deixa.

Manifesto minha solidariedade a todos que hoje sofrem com essa grande perda, em especial à esposa, aos sete filhos e netos de Mané. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de cada um de vocês nesse momento de imensa dor.