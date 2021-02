Vapt Vupt terá funcionamento normal durante o Carnaval

Após suspensão do feriado no Estado, os atendimentos serão mantidos nas 70 unidades do programa. Usuários devem agendar os serviços. A suspensão do ponto facultativo e do ferido é mais uma ação de enfrentamento da Covid-19, evitando aglomerações e reduzindo a velocidade de propagação do vírus. O expediente e todos os serviços da rede estadual funcionarão normalmente no período.

As unidades do Vapt Vupt localizadas na capital e no interior do Estado vão funcionar normalmente durante o período de Carnaval após suspensão do feriado do dia 16 de fevereiro, terça-feira. O Governo de Goiás também não decretou ponto facultativo nos dias 15 (segunda-feira) e 17 (quarta-feira) de fevereiro.

Os atendimentos são realizados por meio de agendamento prévio no portal www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento. Todas as unidades seguem protocolos sanitários para resguardar a saúde dos servidores e usuários, como aferição de temperatura, obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de álcool e medidas de distanciamento na área interna das agências.

A suspensão do ponto facultativo é mais uma ação de enfrentamento da Covid-19, evitando episódios de aglomerações e reduzindo a velocidade de propagação do vírus. O expediente e todos os serviços da rede estadual funcionarão normalmente no período.