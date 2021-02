“O dinheiro aparece porque não há corrupção”, diz Caiado ao assinar ordem de serviço para obras da Saneago em Iporá e Anicuns

A Saneago já concluiu 96,2% das obras de saneamento do município de Iporá, na região Oeste do Estado. Neste sábado (13/02), o governador Ronaldo Caiado, acompanhado do presidente da empresa, Ricardo Soavinski, vistoriou a construção que segue em ritmo acelerado e deve ser entregue no próximo mês de março. Na sequência, estiveram em Anicuns, na região Central de Goiás, onde o governador assinou ordem de serviço para o início das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário na cidade. Ao todo, nas melhorias em execução e previstas nos dois municípios, o investimento supera R$ 40 milhões. “É o dinheiro que aparece porque não tem espaço para a corrupção”, declarou Caiado.

Em Iporá, com a conclusão da obra, 80% da população do município contará com esgotamento sanitário. Ao todo, serão 149 quilômetros de redes coletoras com 11.291 ligações previstas. O projeto custou R$ 38 milhões. “É uma obra que começou em 2014, depois parou, e no governo Caiado a gente retomou”, explicou o presidente da Saneago.

A universalização do sistema alegrou os moradores de Iporá, que esperaram por anos a ampliação da rede. Numa das visitas a cidade, no início de seu mandato, o governador esteve com Thelma Paes, que é empresária no município. Na ocasião, ela pediu a Caiado que resolvesse o problema. Com o esgotamento sanitário ampliado, ela compareceu à visita do chefe do poder executivo na cidade para agradecer. “O senhor é um homem de palavra, muito obrigado”, declarou.

Iporá já é referência em saneamento básico. No município, o sistema de água tratada é universalizado e beneficia 30 mil pessoas.

O governador visitou Anicuns, onde foi assinada a ordem de serviço para o início das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município. O contrato inclui a implantação de duas estações elevatórias de esgoto. A medida vai beneficiar mais de 1.500 moradores dos bairros Esperança, João Dias, Oeste, Parque Angélica e São Vicente de Paula. O valor previsto de investimentos é de R$ 2,56 milhões. “As obras devem durar seis meses. Vamos investir no que há de mais moderno e mais eficiente para instalarmos o esgoto”, afirmou o governador.

Em Anicuns, 44,7% da população conta com serviços de esgotamento sanitário. Com a ampliação do sistema, esse índice saltará para 53,0% e, segundo o presidente da Saneago, novos projetos serão executados no município. “Nós vamos continuar expandindo nossos serviços em Anicuns”, declarou Soavinski. O município também conta com 100% de cobertura de água tratada.