Rogério e Gustavo vão liderar projetos conjuntos para Goiânia e Aparecida

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, visitou na tarde desta sexta-feira (12/2), a convite do prefeito Gustavo Mendanha, a Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela, que é sede do governo de Aparecida de Goiânia. No encontro, os dois chefes de executivo se colocaram à disposição para debater e buscar parcerias para beneficiar a população dos dois municípios.

O prefeito Rogério Cruz disse que as duas gestões podem caminhar juntas na busca de soluções, por exemplo, para o transporte público e a saúde. “Não poderia deixar de vir oficialmente aqui para iniciarmos esse importante trabalho em conjunto”. Segundo ele, se Maguito Vilela fosse o prefeito, não seria diferente.

Ao conhecer o Centro de Inteligência Tecnológica (CIT) de Aparecida de Goiânia, Rogério Cruz citou o projeto Cidade Inteligente, que será desenvolvido na capital como uma possibilidade de parceria. Segundo ele, há inúmeros programas que podem ser desenvovidos em conjunto pelas duas cidades. “Faço isso com prazer e alegria porque é um dever a ser cumprido por nós dois, e quem ganhará é a população de Goiânia e de Aparecida”, frisou Rogério Cruz.

No encontro, Gustavo Mendanha presenteou o prefeito de Goiânia com uma escultura do Santuário Nossa Senhora Aparecida e com a camisa do time Aparecidense.

O anfitrião convocou todo o seu secretariado para recepcionar Rogério Cruz e confirmou que Aparecida de Goiânia está de portas abertas para colaborar com a capital goiana. “Vamos debater os diversos assuntos que são inerentes aos dois municípios, sobretudo à Região Metropolitana de Goiânia”, pontuou Mendanha, mencionando projetos como a continuação da Avenida Jataí no perímetro de Goiânia.

Gustavo Mendanha também lembrou que essa união das cidades era a vontade de Maguito Vilela. “Estamos tendo a oportunidade de executar o que sabemos que o Maguito queria muito”, comentou o prefeito de Aparecida de Goiânia.

Além de todo secretariado, Gustavo Mendanha estava acompanhado da primeira-dama Mayara Mendanha, e do vice-prefeito Vilmar Mariano. Já o prefeito Rogério Cruz estava acompanhado dos secretários José Firmino Alves (Secretário Particular), Andrey Azeredo (Governo), Euler Morais (Relações Institucionais), Celio Campos (Inovação, Ciência e Tecnologia) e José Frederico Lyra Netto (Escritório de Prioridades Estratégicas).