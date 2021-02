Ecad divulga lista com as 50 músicas mais tocadas no carnaval 

Em época de carnaval não tem para ninguém: as marchinhas são as músicas mais ouvidas pelos brasileiros durante a folia. É o que aponta uma lista divulgada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), com as músicas mais ouvidas na última década, durante esse período de festas.

A lista leva em consideração as mais ouvidas em bailes, casas de diversão, eventos de rua, shows e trios elétricos entre 2010 e 2020.

De acordo com o levantamento, a canção mais foi ouvida foi “Mamãe eu Quero”, marchinha de autoria de Jararaca e Vicente Paiva, eternizada na voz de Carmen Miranda ainda nos anos 30. Figuram nas primeiras colocações da lista as também tradicionais “Cabeleira do Zezé”, “Me dá um Dinheiro aí”, “A Jardineira” e “Marcha do Remador”.

“A primeira música que não é marchinha a figurar no ranking nacional ficou na 20ª posição, e foi “Peguei um Ita no Norte”, samba-enredo composto por Demá Chagas, Arizão, Bala, Guaracy e Celso Trindade para a escola de samba Salgueiro, do Rio de Janeiro, e também conhecida como “Explode coração” pelo refrão marcante”, informou o Ecad.

Para não deixar o carnaval de 2021 passar em branco, em meio às medidas de isolamento e de prevenção ao covid-19, conheça, curta e ouça – em casa – a lista divulgada pelo Ecad.

1ª Mamãe eu quero Jararaca/Vicente Paiva

2ª Cabeleira do Zezé João Roberto Kelly/Roberto Faissal

3ª Me dá um dinheiro aí Ivan Ferreira/Glauco Ferreira / Homero Ferreira

4ª A jardineira Humberto Carlos Porto/Benedito Lacerda

5ª Marcha do remador Antonio Almeida/Castelo

6ª O teu cabelo não nega Raul do Rego Valença/Lamartine Babo/João Valença

7ª Cidade maravilhosa André Filho

8ª Allah-la-ô Antônio Nássara/Haroldo Lobo

9ª Ta-hi Joubert de Carvalho

10ª Maria Sapatão Carlos/Chacrinha/João Roberto Kelly/Leleco

11ª Cachaça Marinósio Filho/Heber Lobato/Lucio de Castro/Mirabeau

12ª Vassourinhas Batista Ramos/Mathias da Rocha

13ª Saca-rolha Zé da Zilda/Zilda do Zé/Waldir Machado

14ª Mulata yê yê yê João Roberto Kelly

15ª Índio quer apito Haroldo Lobo/Milton de Oliveira

16ª Quem sabe, sabe Jota Sandoval/Carvalinho

17ª Marcha da cueca Celso Teixeira/Carlos Mendes/Livardo Alves da Costa

18ª Sassaricando Mario Gusmão Antunes/ Luiz Antonio / Castelo/Candeias Jota Jr.

19ª Aurora Roberto Roberti/Mario Lago

20ª Peguei um ita no Norte Arizão/ Bala/Guaracy/Demá Chagas/Celso Trindade

21ª Ilariê Dito/Cid Guerreiro/Marlene Mattos

22ª É hoje Didi /Mestrinho

23ª Vai com jeito Braguinha

24ª Turma do funil U. de Castro/Milton de Oliveira/Mirabeau

25ª Nós, os carecas Roberto Roberti/A.Marques Jr.

26ª Tesouro de pirata Ziriguidum do Marcelão / Fuzuê

27ª Não quero dinheiro Tim Maia

28ª Caiu na rede Waldemar Camargo / Vicente Longo

29ª Sorte grande Lourenço

30ª Vou festejar Jorge Aragão/Neoci/Dida

31ª Pó de mico Nilo Vianna/Dora Lopes/Renato Araujo/Arildo de Souza

32ª Arerê Gilson Babilônia/Alaim Tavares

33ª Daqui não saio Paquito/Romeu Gentil

34ª Transplante de corinthiano Gentil Jr./Manoel Ferreira/Ruth Amaral

35ª País tropical Jorge Ben Jor

36ª Balancê Braguinha/Alberto Ribeiro

37ª Superfantástico Edgard Pocas/J Badia/Difelisatti

38ª Na base do beijo Rita Mendes/Alaim Tavares

39ª Tindolelê Dito/Cid Guerreiro

40ª Zé Pereira Agostinho Silva/Zé Pipa

41ª Lepo lepo Filipe Escandurra/Magno Santanna

42ª Touradas em Madrid Braguinha/Alberto Ribeiro

43ª Praieiro Manno Góes

44ª Dança da mãozinha Ziriguidum do Marcelão

45ª Rebolation Nenel/Leo Santana

46ª Colombina yê yê yê João Roberto Kelly/David Nasser

47ª Dança do vampiro Durval Lelys

48ª O amanhã João Sergio

49ª De bar em bar, Didi, um poeta Franco

50ª Bota a camisinha Chacrinha/João Roberto Kelly/Leleco