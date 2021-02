Lançamento da 3ª etapa do programa CNH Social foi cancelado

Na manhã desta terça-feira, 16, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) informou que decidiu cancelar o evento de lançamento da terceira etapa do programa CNH Social.

Evento, que iria acontecer na manhã de hoje, foi cancelado em virtude do falecimento do diretor de operações do órgão, Osmar Pereira de Barros Filhos. O órgão destacou ainda que, apesar do cancelamento do evento, os interessados já podem se inscrever através do site.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) divulgou uma nota de pesar pela morte do auxiliar. Confira a nota oficial:

O Detran-GO informa que, em virtude do falecimento do diretor de operações do órgão, Osmar Pereira de Barros Filhos, o evento de lançamento da terceira etapa do programa CNH Social que ocorreria na manhã desta terça-feira (16/02) foi cancelado. As inscrições para o programa já podem ser realizadas hoje a partir de 8 horas. O Detran-GO estende a familiares e amigos os seus sentimentos.