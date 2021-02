Sem carnaval: Hemorrede Pública de Goiás funcionará todos os dias nesta semana

Com a suspensão do feriado de carnaval, no dia 16 de fevereiro, conforme orientação do Governo do Estado, todas as unidades da Hemorrede Pública de Goiás funcionarão normalmente nesta semana, das 8 às 18 horas. Segundo a diretora-geral da Hemorrede, Denyse Goulart, o déficit dos estoques chegou a 37% na última semana e é essencial a colaboração dos voluntários para atender a demanda que tende a aumentar neste período. “Mesmo com a suspensão do feriado, muitas pessoas viajam para visitar familiares em outras cidades, e com isso, há um aumento no número de acidentes”. Além disso, os números de casos do novo coronavírus em nosso seguem altos, o que também reflete no aumento da demanda por sangue e outros hemocomponentes.

Denyse lembra que para fazer uma doação de sangue é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 59 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis. A orientação é que doadores acima de 60 anos, fiquem em casa, visto que são pessoas do grupo de risco do novo coronavírus. Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já para vacina contra gripe, o prazo é de 48 horas. A vacina contra o coranvírus é de 48 horas após a Coronavac; e sete dias após a AstraZeneca. Pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de covid-19 devem ficar 14 dias sem poder doar, já para quem foi considerado caso suspeito ou confirmado, o prazo de inaptidão é de 30 dias após a remissão dos sintomas.

Doação agendada

Antes de sair de casa é essencial que o voluntário faça o agendamento da doação de sangue pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457. “O agendamento é uma medida para evitar aglomerações, como ação de segurança para o doador diante da pandemia covid-19”, destaca Denyse. A ferramenta garante celeridade ao atendimento nas unidades de todo o Estado.