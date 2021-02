Ceasa distribui mil máscaras no entreposto

Dentro da proposta de tornar o ambiente da Ceasa Goiás livre da circulação do coronavírus, mil máscaras serão entregues, no entreposto, a partir das 8h30 desta quinta-feira (18/02). Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) foram comprados com verba arrecadada na aplicação das multas pelo não uso da máscara, inciado na empresa em 20 de janeiro.

No primeiro mês da medida, registrou-se 90 autuações, que geraram uma receita de cerca de R$ 8 mil reais, a serem revertidos em ações de conscientização e de prevenção à Covid-19. As máscaras, confeccionadas em tecido, serão entregues na portaria da Ceasa e nos mercados, preferencialmente aos condutores de mercadorias, os permissionários dos carrinhos de carga, para quem foram cerca de 40% das autuações lavradas.

Pias de higienização

Quando foi realizada uma pesquisa para se definir a aplicação do dinheiro das multas, a principal reivindicação foi em relação às máscaras e também à colocação de pias de higienização em locais estratégicos do entreposto. O presidente da Ceasa, Wilmar Gratão, já anunciou que serão comprados cinco lavatórios a serem instalados de forma imediata.

O presidente da Ceasa acrescentou que está satisfeito com o resultado do processo de fiscalização, não só pela possibilidade da compra dos insumos, mas, principalmente, porque, desde que foi iniciada a aplicação das multas, o número de pessoas sem o equipamento de proteção na Ceasa diminuiu consideravelmente. Ele acredita que, com a distribuição, a incidência de pessoas sem máscara no entreposto cairá ainda mais.

As multas

A decisão pela autuação, respaldada pela Regulação de Mercado do Estatuto das Centrais de Abastecimento, se deu após mais de seis meses de campanha de conscientização dentro da Ceasa. Tratou-se de medida para se evitar que a companhia passasse pelas mesmas dificuldades enfrentadas em junho de 2020, quando casos de Covid-19 chegaram a ameaçar o funcionamento diário da Ceasa. O valor da multa varia de R$ 106 a R$ 1045 e é aplicada por fiscais de mercado, durante a fiscalização de rotina.