Com agravamento de pandemia, Câmara de Goiânia adota novas medidas de distanciamento social

Com a taxa de ocupação de leitos em alta razão da pandemia de Covid-19, o presidente da Câmara de Goiânia, vereador Romário Policarpo (Patriota), estabeleceu na sessão plenária desta terça-feira, 16, novas medidas de distanciamento social. Já a partir desta quarta-feira, 17, as galerias para visitantes e as tribunas destinadas aos assessores parlamentares e à imprensa ficarão fechadas, por tempo indeterminado.

A imprensa e o público poderão acompanhar as sessões por meio do canal da Câmara de Goiânia no YouTube, no endereço tvcamaragyn. Policarpo afirmou que a Mesa Diretora editará “novas medidas sanitárias necessárias ao controle da disseminação do novo coronavírus” na Casa.

Desde o início da pandemia, o Legislativo vem atualizando periodicamente o conjunto de protocolos de segurança. O uso da máscara de proteção facial e o distanciamento social seguem obrigatórios, os servidores dos grupos de risco continuam em home office, e o Regimento Interno foi atualizado para permitir que os vereadores participem remotamente das sessões plenárias.