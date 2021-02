Governador vai discutir agravamento da pandemia em Goiás 

O governador Ronaldo Caiado se reúne com prefeitos de todas as regiões do Estado nesta quarta-feira, 17, para debater a situação de agravamento da pandemia da Covid-19 em Goiás. O encontro ocorrerá por videoconferência, a partir das 10h, e contará com a presença do secretário de Saúde, Ismael Alexandrino.

Também participarão da videoconferência representantes de entidades e dos poderes Legislativo e Judiciário e do Fórum Empresarial. A população goiana poderá assistir a reunião, que será transmitida pelas redes sociais.