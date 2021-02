Governo de Goiás adquire kits de material escolar para estudantes da rede estadual

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), está adquirindo materiais escolares para todos os estudantes da rede pública estadual de ensino. Com o investimento de R$ 15.702.850,00, a Seduc realizou a compra de 580 mil kits, suficientes para atender todos os alunos.

Os kits começaram a ser distribuídos nesta semana e vão ser entregues, primeiramente, para os alunos do Ensino Fundamental. Os demais serão entregues conforme o andamento da aquisição dos itens.

Os kits para os estudantes do Ensino Fundamental são compostos por: três cadernos universitários de 200 folhas; um caderno de cartografia de 90 folhas; quatro lápis; duas canetas; duas borrachas brancas; uma caixa de lápis de cor com 12 cores; um apontador com reservatório e uma cola líquida.

“É para todos entrarem igualmente nas escolas”

“Quando eu estudava na escola pública, há uns anos atrás, a gente nunca imaginava uma coisa dessas. E agora, ver esses kits escolares sendo entregues aos alunos é muito gratificante”, afirmou o superintendente de Gestão Administrativa da Seduc, Leonardo de Lima Santos, na entrega dos primeiros kits em Iporá, no dia 13 de fevereiro.

“Não vai ter uma criança em Goiás que o estado não vai dar uniforme completo, com tênis, mochila e material escolar, porque é para todos entrarem igualmente nas escolas”, afirmou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no evento de Iporá.

Segundo o superintendente da Seduc, o fornecimento de materiais escolares, bem como de uniformes e pares de tênis, visa garantir equidade na comunidade escolar e ampliar o acesso à Educação pública, gratuita e de qualidade. “A partir de 2022, o aluno vai poder se matricular e começar a estudar na rede estadual sem gastar um real”, enfatizou Leonardo.

Forma de aquisição dos kits de material escolar

A forma de aquisição, pelo Governo de Goiás, foi a adesão a duas atas de registro de preço – uma do Mato Grosso e outra de Pernambuco. Até agora foram entregues, na Seduc, 63.375 kits de materiais escolares que serão repassados a alunos do Ensino Fundamental das escolas estaduais.