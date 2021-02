Anápolis entra em “risco moderado” e anuncia novas medidas

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP) fez, na manhã desta quinta-feira, 18, uma live através de suas redes sociais para comentar a situação da Covid-19 no município e o risco de colapso no sistema de saúde.

Segundo o prefeito, apesar da ‘evolução’ da matriz de risco, de leve para moderada, o recuo ou o avanço desse cenário dependerá da colaboração de todos.

Entre as mudanças da matriz de risco está a do funcionamento do comércio em Anápolis que, a partir de segunda, haverá restrição de dias e horários para funcionamento do comércio varejista e atacado. Ambos passarão a funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Aos finais de semana, deverão permanecer fechados. Também haverá limitações da circulação de pessoas simultaneamente dentro desses locais.

Também haverá mudanças na dinâmica de atendimento das unidades de saúde da rede pública e privada, bem como para o transporte coletivo, indústrias e serviços de alimentação.

LEITOS

Anápolis conta com 80 leitos de enfermaria e 50 leitos de UTI, segundo o prefeito. Sendo que até a tarde desta quinta-feira mais 50% dos leitos estavam ocupados. Foi informado também que a unidade do Leblon será reaberta nos próximos dias voltando a atuar para o município como uma unidade de internação de pacientes com a Covid-19.