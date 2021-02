CCJ e Finanças definiram novo comando em eleição nesta 4ª-feira

CCJ E FinançasA Assembleia Legislativa definiu, nesta quarta-feira, 17, Humberto Aidar para a presidência e Dr. Antonio para a vice-presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Por sua vez, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento elegeu Thiago Albernaz e Chico KGL para os cargos de presidente e vice, respectivamente. Os parlamentares comandarão os trabalhos desses colegiados durante o 2º biênio dessa 19ª Legislatura. Os membros titulares e suplentes foram escolhidos conforme representação proporcional dos partidos.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento (CTFO) do Parlamento goiano realizaram, nesta quarta-feira, 17, eleições para definirem seus respectivos presidentes e vice-presidentes. Os nomes dos membros titulares e suplentes desses e dos demais colegiados permanentes da Alego foram publicados no Diário Oficial da Assembleia, nessa terça-feira, 16.

Em ambas as comissões, a disputa teve registro de chapa única. Na CCJ, o deputado Humberto Aidar (MDB) foi reeleito presidente. “Agradeço a confiança em mim depositada para mais dois anos à frente da CCJ e da Comissão Mista. Mesmo com a pandemia de covid-19, realizamos, em 2020, todas as reuniões do colegiado, algo inédito aqui”, declarou Aidar.

Para o cargo de vice-presidente da CCJ foi eleito o deputado Dr. Antonio (DEM). Amilton Filho (Solidariedade), que também tinha interesse na função, acabou por retirar sua candidatura minutos antes da eleição. “Quero agradecer a todos os membros da comissão e, em especial, ao deputado Amilton Filho, que também tinha colocado seu nome à disposição e, de última hora, deixou sua candidatura em prol da minha”, revelou o democrata. Aidar e Dr. Antonio receberam 13 votos favoráveis.

Os demais membros titulares, definidos de acordo com a proporcionalidade partidária, são: Amilton Filho (Solidariedade), Wilde Cambão (PSD), Bruno Peixoto (MDB), Charles Bento (PRTB), Vínicius Cirqueira (Pros), Virmondes Cruvinel (Cidadania), Talles Barreto (PSDB), Delegada Adriana Accorsi (PT) e Delegado Humberto Teófilo (PSL).

Já os suplentes da CCJ serão os seguintes: Paulo Cezar Martins (MDB), Thiago Albernaz (Solidariedade), Chico KGL (DEM), Lucas Calil (PSD), Amauri Ribeiro (Patriota), Coronel Adailton (Progressistas), Rubens Marques (Pros), Jeferson Rodrigues (Republicanos), Lêda Borges (PSDB), Antônio Gomide (PT) e Paulo Trabalho (PSL).

Comissão de Finanças

Por sua vez, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Alego será comandada, no segundo biênio dessa 19ª Legislatura, pelo deputado Thiago Albernaz (Solidariedade). Chico KGL (DEM) ocupará a vice-presidência dos trabalhos. Os parlamentares foram eleitos com oito votos dos membros do colegiado.

“Quero agradecer a confiança dos nobres pares, membros titulares e suplentes dessa comissão. Tenho certeza que tanto eu, quanto Chico KGL e os demais deputados que se colocaram à disposição para comporem essa comissão, realizaremos um trabalho que demonstre eficiência e compromisso para com o nosso estado”, disse Thiago Albernaz.

Também serão membros titulares os seguintes parlamentares: Rubens Marques (Pros), Paulo Cezar (MDB), Henrique Cesar (PSC), Coronel Adailton (Progressistas), Amauri Ribeiro (Patriota), Jeferson Rodrigues (Republicanos), Helio de Sousa (PSDB), Paulo Trabalho (PSL) e Delegado Eduardo Prado (DC).

Já a suplência da Comissão de Finanças será ocupada pelos deputados Wagner Neto (Pros), Iso Moreira (DEM), Bruno Peixoto (MDB), Amilton Filho (Solidariedade), Cairo Salim (Pros), Rafael Gouveia (Progressistas), Wilde Cambão (PSD), Tião Caroço (DEM), Gustavo Sebba (PSDB), Humberto Teófilo (PSL) e Zé Carapô (DC).

As reuniões ordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação continuarão acontecendo às terças-feiras e quintas-feiras, às 14 horas, assim como prevê o Regimento Interno da Assembleia. Por sua vez, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento terá suas reuniões ordinárias realizadas sempre às quartas-feiras, também às 14 horas.

Demais comissões permanentes

A maioria dos nomes que vão ocupar a presidência e a vice-presidência das comissões permanentes do Legislativo goiano serão definidos até o fim dessa semana. A nova composição desses colegiados você confere nesse link. Além da CCJ e da Comissão de Finanças, até o momento, apenas três comissões já definiram os nomes que comandarão os trabalhos. São as seguintes:

Comissão de Promoção Social: presidente Chico KGL (DEM) e vice-presidente Lêda Borges (PSDB);

Comissão de Obras Públicas: presidente Antônio Gomide (PT) e vice-presidente Wilde Cambão (PSD);

Comissão de Minas e Energia: presidente Virmondes Cruvinel (Cidadania) e vice-presidente Wagner Neto (Pros).