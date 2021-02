Saúde testará mais 1,5 mil pessoas na região Campinas – Centro

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza mais testagem ampliada contra a Covid-19. Os exames acontecem nesta quinta-feira (18/2), no Centro de Ensino Lyceu de Goiânia, Setor Central, das 8h às 17 horas, na modalidade pedestre, sem agendamento.

São esperadas 1,5 mil pessoas acima de 12 anos de idade, sem sintomas. Os sintomáticos devem procurar uma unidade de saúde ou agendar a coleta domiciliar na Central Humanizada da Covid-19, pelos telefones 3524-6305 (Whatsapp) ou 3267-6123 (fixo). O teste de antígeno é realizado a partir do material coletado no nariz, com swab, espécie de haste flexível, com resultado liberado em cerca de 20 minutos.

A última testagem foi realizada na região Sudoeste. “A ação visa o controle de pessoas assintomáticas, para que sejam tiradas de circulação, diminuindo o contágio nas regiões com maiores taxas de casos e internações”, explica o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.