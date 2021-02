Secretaria e Senai fazem parceria para qualificação de mulheres

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), fechou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para a abertura de novos cursos de qualificação profissional.

A secretária Tatiana Lemos se reuniu na manhã desta quarta-feira (17/2) com a analista de Mercado do Senai, Dionézia de Sales, para tratar de novos cursos de qualificação profissional nas áreas de panificação e de assentamento de cerâmica.

Os cursos gratuitos serão voltados exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica da capital. Devem começar no mês de março com 16 vagas para panificação e 80 para assentamento de cerâmica. As alunas terão acesso a vale-transporte para frequentar as aulas e certificado ao final dos cursos.

Segundo Tatiana, a intenção é levar a qualificação para regiões onde há mais mulheres em situação de vulnerabilidade social. “Precisamos alcançar mulheres dependentes financeiramente, que sofrem algum tipo de violência e que não se separam porque não têm como se sustentar. Nosso objetivo é quebrar o círculo da violência dando oportunidades de autonomia financeira para que elas saiam dessa condição”.

Para a representante do Senai, a parceria é de grande importância para mudar a realidade de vida das mulheres. “O alinhamento e a articulação desses novos cursos são de suma importância para impactar a mudança na vida dessas mulheres”, disse.

Participaram da reunião, a diretora Administração da SMPM, Gleidy Franco; a gerente de Finanças e Contabilidade da SMPM, Cleusa Cândida; a coordenadora de Unidades Descentralizadas da SMPM, Dalila Lacerda e a coordenadora do Centro de Formação da Mulher da SMPM, Renata Mendonça.