Caiado dá posse ao novo secretário de Esporte e Lazer, Henderson de Paula Rodrigues

O governador Ronaldo Caiado dá posse, nesta sexta-feira (19/02), a Henderson de Paula Rodrigues como novo titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). O evento será realizado às 10h, no Salão Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia.

Natural de Goiânia, Henderson tem 59 anos, é formado em Administração de Empresas e atua no mercado de seguros desde 2002. Já exerceu o cargo de presidente do Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de Seguros, de Capitalização, de Previdência Privada e de Resseguros do Estado de Goiás (Sincor-GO) e, atualmente, é vice-presidente financeiro do Sincor-GO e da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros (Fenacor), além de diretor administrativo da Associação dos Empregados do BEG, a Asbeg. Ele assume o cargo em substituição a Rafael Rahif.