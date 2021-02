Mais de 308 mil famílias goianas recebem o Bolsa Família

A secretária de Desenvolvimento Social de Goiás, Lúcia Vânia, tem trabalhado pela ampliação do Bolsa Família, do Governo Federal, no Estado. Até novembro do ano passado, 308 mil 273 famílias goianas foram atendidas pelo programa, que incorporou o antigo Renda Cidadã. Para o pagamento, são destinados cerca de R$ 50 milhões por mês.

Em julho de 2018, o Renda Cidadã foi extinto por determinação judicial. A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu ser necessária a suspensão do auxílio no período que precedia as eleições. Para garantir o suporte às famílias vulneráveis, os beneficiários do antigo programa continuaram inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e, obedecendo os critérios, foram transferidos para a fila do Bolsa família.

No início de 2020, conforme dados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), 41 mil 740 famílias foram inscritas no CadÚnico, e aguardavam a inclusão no Bolsa Família. Dessas, 19 mil 590 estavam em situação considerada de extrema pobreza (renda de até R$ 89 por pessoa) e 22 mil 150 em situação de pobreza (renda de até R$ 178 por pessoa).

Mesmo com a pandemia e os desafios gerados por ela, foram feitas novas inclusões, seguindo todas as regras de concessão do programa. Aproximadamente 42 mil novos benefícios foram concedidos, de dezembro de 2019 a novembro de 2020.