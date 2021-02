Bolsonaro diz que fará novas trocas no governo após indicar nome para substituir atual presidente da Petrobras

Na manhã deste sábado, 20, durante participação na cerimônia de entrada dos novos alunos para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em Campinas, interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que fará mais trocas no governo nas próximas semanas.

A declaração, foi um dia após o presidente indicar o general Joaquim Silva e Luna para o comando da Petrobras no lugar de Roberto Castello Branco, após o quarto reajuste nos combustíveis. “O mais fácil é se acomodar, é se aproximar daqueles que não têm compromisso com a sua pátria e, assim, usufruir de benesses”, afirmou chefe do executivo.

Na manhã deste sábado, Bolsonaro disse que na próxima semana o governo terá novas trocas. “Eu tenho de governar, trocar as peças que, porventura, não estejam dando certo. E se a imprensa está preocupada com troca de ontem, na semana que vem teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir pensando no bem maior da nossa nação”, disse.

Petrobras

Bolsonaro não tem poder formal para demitir Castello Branco, pois a decisão cabe ao Conselho de Administração da Petrobras, formado por membros indicados pelo governo, mas que atuam com independência.

O conselho deve se reunir na terça-feira, 22, e deve discutir a troca.