Vapt Vupt Garavelo retoma atendimentos nesta 2ª-feira

Os atendimentos no Vapt Vupt do Garavelo, em Aparecida de Goiânia, serão retomados, em novo local, na próxima segunda-feira (22/02). Instalada no Garavelo Shopping, a unidade oferece mais conforto aos usuários e menor custo para o Estado. A economia supera R$ 400 mil por ano, com redução do valor de aluguel e gastos com segurança, considerando que o local dispõe do serviço especializado.

Os atendimentos da agência Garavelo, assim como a entrega de documentos emitidos no local, haviam sido transferidos para o Buriti Shopping. Com a conclusão da mudança, os agendamentos e serviços retornam à normalidade na nova unidade Garavelo.

Os documentos disponíveis para entrega, emitidos antes da paralisação das atividades do Garavelo, como Identidade, CNH e carteira do Ipasgo, que haviam sido deslocados para o Buriti Shopping, caso não tenham sido retirados serão enviados novamente para entrega na nova agência (Garavelo Shopping).

Funcionamento do Vapt Vupt

Todos os atendimentos devem ser previamente agendados, por meio do portal www.vapt.vupt.go.gov.br . As unidades do Vapt Vupt seguem todos os protocolos para a segurança e saúde dos servidores e dos usuarios, como o uso obrigatório de máscaras no interior das agências, a disponibilização de álcool em gel 70% e a sinalização nas cadeiras e baias para assegurar o afastamento social.