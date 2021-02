Atendimentos do Vapt Vupt são suspensos nas cidades de Catalão e Itapaci

As unidades do Vapt Vupt localizadas nas cidades de Catalão e Itapaci terão os atendimentos interrompidos em cumprimento aos decretos municipais de suspensão das atividades locais como medida de combate à covid-19.

Os usuários que tinham agendado algum serviço no Vapt Vupt nas cidades afetadas deverão aguardar o período de flexibilização para realizarem a marcação de um novo atendimento presencial a partir do retorno das atividades.

As cidades que estabelecerem novas regras de isolamento social, em que as autoridades de saúde incluírem a suspensão dos atendimentos como medida essencial para redução da propagação do vírus, terão as atividades do Vapt Vupt interrompidas também.

A unidade de Catalão seguirá com atendimentos suspensos até 26 de fevereiro, já Itapaci, segue com serviços interrompidos até 4 de março.

Funcionamento Vapt Vupt

Nas cidades em que os serviços permanecem em funcionamento, o usuário deve previamente agendar o atendimento, por meio do portal www.vapt.vupt.go.gov.br . As unidades do Vapt Vupt seguem todos os protocolos para a segurança e saúde dos servidores e dos usuários, como o uso obrigatório de máscaras no interior das agências, a disponibilização de álcool em gel 70% e a sinalização nas cadeiras e baias para assegurar o afastamento social.