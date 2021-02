Narrador esportivo Cleiber Júnior morre vítima de Covid

O narrador esportivo, Cleiber Júnior, morreu neste domingo, 21, vítima de complicações da Covid-19. Cleiber lutava contra a doença há cerca de duas semanas, tendo sido, inicialmente, internado na cidade de Jaraguá e, diante do agravamento do quadro, transferido para a capital. Na luta contra a Covid-19, Cleiber chegou a apresentar melhoras no último dia 09/02, mas com o pulmão tomado pela infecção, teve uma regressão no estado de saúde e não resistiu.

Natural de Goiânia, Cleiber tinha 42 anos e fez sucesso na crônica esportiva do nosso Estado com seu jeito leve e irreverente. Trabalhou em várias rádios do interior, como em Caldas Novas, Jaraguá e Anápolis. Na capital, passou pela nossa Rádio Brasil Central e integrava, desde 2019, a equipe da Rádio Bandeirantes de Goiânia.