PM apreende mais de 180 kg de drogas

A Polícia Militar de Goiás apreendeu, entre a noite de sexta-feira (19/02) e neste domingo (21/02), mais de 180 quilos de drogas e pelo menos três armas de fogo. Nesse mesmo período, foram apreendidos mais de 200 quilos de insumos e itens para a fabricação de entorpecentes, uma carga com 15 toneladas de leite em pó e soro que havia sido furtada, 10 veículos roubados ou utilizados em crimes e aproximadamente R$ 11.600,00 em espécie. Pelo menos 31 pessoas foram presas em flagrante. As principais ocorrências foram registradas na capital, em Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Novo Gama, Anápolis, Acreúna, Valparaíso de Goiás e Corumbaíba.

Durante uma das ações, equipe Tática do 42° Batalhão da PM efetuou a prisão de um homem, com 119 peças de maconha, na região metropolitana. Com o suspeito também foram apreendidas uma espingarda calibre .28 e cinco munições. Os policiais chegaram até o indivíduo após uma denúncia anônima, informando sobre um possível ponto de venda de ilícitos, em Senador Canedo. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia do município, onde foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo.

Em outra ocorrência, na capital, equipes do Giro fecharam um laboratório usado para o refino de drogas e apreenderam diversos entorpecentes, insumos e maquinários. A fabricação dos ilícitos funcionava em uma residência, do setor Recreio dos Funcionários. No local, foram apreendidos 50 quilos de cocaína, pasta base, mais de 200 quilos de ácido bórico granulado, 19 litros de ácido bórico líquido, 1 litro de acetona, 70 frascos de corante, uma prensa hidráulica, um cortador industrial, dois secadores industriais, quatro liquidificadores, um exaustor, cinco peneiras, além de diversos vasilhames e apetrechos.

As diligencias tiveram início após as equipes receber informações sobre um veículo roubado, que estaria guardado em uma casa da região. Os militares foram até o local e abordaram uma mulher, de 27 anos, na porta da residência. Além do carro localizado, a suspeita confessou ainda que possuía drogas no interior do imóvel. Após buscas, os policiais descobriram o laboratório de entorpecentes. Indícios apontam que o local e os entorpecentes pertenciam a uma facção criminosa. A apreensão trouxe prejuízo estimado em R$ 1 milhão ao crime organizado. Já a mulher foi detida e levada à Central de Flagrantes.

Ainda em Goiânia, quatro pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de aplicarem golpes utilizando CPFs de laranjas, para saques de dinheiro oriundos da Espanha. As equipes do 31º BPM realizavam patrulhamento no setor Brisas do Cerrado, quando avistaram um veículo com dois indivíduos, de 21 e 27 anos, em atitude suspeita. Após a busca veicular, foram encontrados R$ 10.400,00 em espécie e porções de maconha. A dupla confessou a prática dos golpes e indicou outros dois indivíduos, envolvidos no esquema. Os quatro foram autuados por estelionato, associação criminosa e tráfico de drogas.

Militares do Batalhão de Choque recuperaram no Jardim Aritana, em Goiânia, uma carga com 15 toneladas de leite em pó e soro, que havia sido furtada em Rondônia, estado da região Norte do país. As equipes realizavam patrulhamento, quando se depararam com um indivíduo suspeito, conduzindo um caminhão. Após a abordagem e consulta, foi constatado que o carregamento estava sendo extraviado do seu destino final e que já havia um Boletim de Ocorrência por apropriação indébita, relativo aos mesmos produtos. O motorista foi preso e levado à Central de Flagrantes. Já a carga, avaliada em R$ 200 mil e o caminhão, foram apreendidos.