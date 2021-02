Rogério Cruz diz que novo decreto sai ainda nesta segunda-feira e deve endurecer medidas

Foi confirmado nesta segunda-feira, 22, pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), que a prefeitura deve publicar um decreto com novas medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Rogério afirmou que as novas regras devem ser publicadas ainda hoje e vão ser mais duras diante da situação crítica do avanço da doença no estado e da falta de apoio da sociedade.

“Esse final de semana tivemos várias ações de fiscalização e encontramos vários estabelecimentos que tiveram que ser interditados porque não estavam seguindo os protocolos, então isso nos preocupa. Nós estamos pedindo desde o início o apoio de todos, mas aqueles que não estão nos apoiando sofrem as consequências e outros também sofrem. O poder público está fazendo a sua parte, mas infelizmente nós teremos que entrar com medidas mais sérias, mais duras para amenizar a situação da pandemia”, explicou.

Goiânia encontra-se com 72% dos leitos de UTI ocupados e, de acordo com o prefeito, 40% deles são ocupados por pacientes que vieram de outros municípios. “Aumentar leito não é a questão. Nós precisamos é evitar que as pessoas cheguem a uma UTI. Já está comprovado que 50% das pessoas internadas em UTI vêm a òbito”, concluiu.