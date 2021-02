Inscrições para o Renda Família vão até 31 de março

As inscrições para o Programa Renda Família já estão abertas e seguem até o dia 31 de março. Conforme prevê, o benefício deve assistir com um valor mensal de R$ 300 aproximadamente 24 mil famílias da capital por um período de seis meses. A previsão é que os primeiros pagamentos sejam realizados já no início do próximo mês e os cartões serão entregues no endereço do imóvel, preferencialmente para a mulher indicada no cadastro.

Para se cadastrar no Renda Família, o interessado precisa ser maior de 18 anos, residir em imóvel próprio, alugado ou cedido com o valor venal de até R$ 100 mil e a família não pode ter fonte de renda – carteira assinada, aposentadoria ou pensão. A exceção é o programa Bolsa Família. A participação também é restrita aos que têm apenas um imóvel, não são Microempreendedores Individuais (MEIs) e não têm Cadastro de Atividade Econômica (CAE) ativo.

Cadastro

O cadastro para o benefício pode ser feita por meio do site da Prefeitura de Goiânia, no link: https://www.goiania.go.gov.br/renda-familia/

Basta preencher o formulário, apresentar a documentação requerida, concordar com o Termo de Aceite e aguardar análise da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). O cadastro pode também ser realizado em alguma unidade do Atende Fácil mediante agendamento. A tramitação do processo pode ser acompanhada também pela Internet, por meio do login e senha criados no ato da solicitação.