Parque Mutirama vai funcionar de quinta a domingo a partir de 4 de março

De acordo com o decreto 1.601, de 22 de fevereiro de 2021, que estabelece novas regras para conter o avanço do coronavírus na capital, o Parque Mutirama vai funcionar de quinta-feira a domingo, das 10 horas às 16 horas, com controle de acesso de no máximo mil pessoas por dia.

As novas regras do decreto valem a partir da quinta-feira (25/2), com isso o parque ainda funciona nesta quarta-feira (24/2), das 10 às 16 horas, mudando o dia de abertura a partir da quinta-feira (4/3) da semana que vem.

O decreto reitera as normas para os usuários e a manutenção do parque sendo que o acesso só é permitido com o uso de máscara cobrindo boca e nariz, os brinquedos e equipamentos passam por higienização periódica, conforme os protocolos sanitários já estabelecidos pelas autoridades.