Construtora abre seleção para credenciamento de profissionais autônomos de vendas

Considerada altamente rentável, a profissão de corretor de imóveis vem sendo almejada por muitos profissionais que desejam “fazer o seu próprio salário” e tem atraído pessoas de outras áreas para a atividade, ainda mais com o aquecimento do setor imobiliário com a queda da taxa de juros e a mudança de percepção acerca do imóvel que aconteceu com a pandemia.

Diante desse cenário, a MRV abriu o processo de credenciamento de 20 corretores de imóveis autônomos. De acordo com o gestor regional de vendas da MRV, Tacílio Cantarutti, as oportunidades são reflexo do aquecimento da construção civil, que deverá ter, em 2021, o maior crescimento para o setor em oito anos. Segundo projeções divulgadas esta semana pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), o Produto Interno Bruto (PIB) do segmento deve avançar 4%. Em Goiás, só a plataforma de soluções habitacionais MRV deve lançar cerca de 3 mil unidades habitacionais em 2021.

Os corretores credenciados atuarão nas cidades de Goiânia (15) e Anápolis (5). O pré-requisito para a seleção é ter o ensino médio completo e experiência profissional em qualquer área de vendas (não é necessário ter experiência em mercado imobiliário). Ter o registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás (Creci-GO) ativo será um diferencial na seleção. Aqueles que não tiverem o registro devem ter disponibilidade para fazer o curso de técnico em transações imobiliárias (TTI).

Entre as atividades que serão exercidas pelos corretores de imóveis estão a prospecção, agendamento e atendimento de clientes, vendas de imóveis e acompanhamento de clientes em visitas aos decorados ou obras da MRV. Os corretores contarão com uma estrutura de trabalho com computador, internet, telefone fixo, treinamento para vendas, leads qualificados e ferramentas para auxiliar durante a venda.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem enviar os currículos para o e-mail vagasmrvgo@gmail.com, com o assunto “corretor de imóveis”, até o dia 28 de fevereiro.